Supposée réduction de 4000 francs du prix de la farine : Les précision du président de la FBS, Amadou Gaye

Le président de la fédération nationale des boulangers du Sénégal, Amadou Gaye a démenti l’information circulant ces derniers jours sur les réseaux sociaux sur une supposée réduction de 4000 francs CFA du coût du sac de farine. Il informe que la dernière réduction du coût de la farine remonte au 21 juin 2024. Et ceci a conduit à la réduction du prix de la baguette de pain qui était passé de 175f à 150f. Mais les boulangers avaient jugé la mesure insignifiante et exigé une réduction de plus de 4000 francs. « C’est ce qui a provoqué cette situation dans laquelle les boulangers sont plongés. « Jusqu’au moment où je vous parle. Le sac de farine est à 15200 francs FCA. Aucune réduction n’a été actée à cette date du 16 mars 2025. Nous condamnons ce genre d’information qui n’est que pure manipulation », a indiqué Mr Gaye dans une vidéo dans laquelle il apporte des éclairages sur la situation des Boulangers.







Dans les prochains jours suivant le mois de Ramadan, le président de la fédération des boulangers du Sénégal informe que des concertations seront organisées pour décliner le plan d’actions.