Supposé vol de pneus de voitures au port de Dakar : En réalité, les faits se sont déroulés au... Mozambique

La vidéo a fait le tour de l'application Whatsapp. On y voit des hommes en tenue de travail démonter des pneus de véhicules avant de les emporter. Une voix commente en wolof et semble attribuer ces faits aux employés du port autonome de Dakar.



La réaction du port autonome de Dakar ne s'est pas fait attendre. À travers un communiqué, la direction du PAD a réfuté, avec force arguments, ces accusations et précise que les faits ne se sont même pas passés au Sénégal. Ce qui est vrai.



Les observateurs de France24 dont la spécialité est le « fact-cheking » de vidéos, ont pu retrouver la source de la vidéo. À les en croire, ces images proviennent du Mozambique.



Les autorités de ce pays lusophone ont reconnu que les faits se sont déroulés au port de Maputo et qu'ils portent l'empreinte d'un groupe d'employés qui n'ont pas cependant eu le temps de terminer leur larcin sur des véhicules en provenance du Japon. Ils ont été arrêtés par le service de sécurité, informent les autorités du Port de Maputo.