Supercoupe d'Allemagne 2022 : Le Bayern Munich s’offre Leipzig, premier trophée pour Sadio Mané…

Pour son premier match officiel de la saison, le Bayern Munich en sort avec un trophée. Les Bavarois s'offrent le RB Leipzig dans une rencontre prolifique (5-3) et soulèvent la dixième Supercoupe d'Allemagne de leur histoire.



Le Bayern Munich, champion national en titre, affrontait le RB Leipzig, vainqueur de la DFB Pokal face à Fribourg. Un choc du football allemand qui se disputait sur la pelouse de la Red Bull Arena



Côté bavarois, Musiala (14e), Mané (31e), Pavard (44e), Gnabry (65e) et Sané (90e+8) ont marqué. Le RBL a réduit le score par deux fois, avec Nkunku (76e s.p) et Olmo (76e).



Sadio Mané remporte ainsi, son premier trophée avec le Bayern qui sera cette année encore l’un des prétendants pour aller chercher le titre en Bundesliga, mais surtout la Ligue des champions qui les fuit depuis 2020.