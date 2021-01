Super Lig / Turquie : Mbaye Diagne a inscrit le but le plus rapide de la saison !

Le footballeur international sénégalais, Mbaye Diagne, a inscrit contre Gençlerbirliği le but le plus rapide de cette saison en Süper Lig après seulement 27 secondes de jeu. Lors de la 17e journée durant laquelle Galatasaray a explosé son adversaire du soir sur le score de 6-0 !



Après avoir récemment atteint la barre des 50 buts dans le championnat Turc, l'ancien joueur du FC Bruges retrouve un second souffle cette saison en enchaînant les buts. En 14 matches joués en Super Lig, il a déjà trouvé le chemin des filets à 9 reprises.