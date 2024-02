Suicide par le feu à Bambey: Un commerçant s’est immolé dans les cimetières de Léona

Tristesse et désolation au marché « Syndicat » de Bambey . Un commerçant a été retrouvé sans vie. En fait il s’est immolé par le feu. A. Diallo a choisi de se rendre jusqu’au cimetière de Léona pour se donner la mort. Il était marié à deux épouses . Âgé de plus de 45 ans , son corps a été acheminé à Diourbel pour des raisons administratives. Une source évoque des causes métaphysiques. L’homme appartiendrait à une famille hantée par les esprits. Affaire à suivre…