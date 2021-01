Succession d’Idrissa Diallo : Le candidat de Benno Bokk Yaakar rafle la mise

Après le décès du maire de Dalifort, Idrissa Diallo, les 46 conseillers municipaux de la commune de Dalifort étaient appelés ce 28 Janvier, à choisir le remplaçant du défunt. Le candidat de l’APR, Mohamed Mbengue dit Baye Diop, a finalement raflé la mise. Il succède ainsi à Idrissa Diallo qui était depuis 2009 à la tête de cette institution.

Pour rappel, au premier tour du vote, le candidat de l’APR était déjà sorti en tête avec 17 voix, suivi du candidat de Taxawu Sénégal Thierno Fall qui en avait récolté 16. Venaient ensuite respectivement Astou Traoré du PS avec Tanor, par ailleurs 1ère adjointe au maire, du 2ème adjoint au maire Cheikhna Diop avec 5 voix et du candidat Abdou Diouf qui n'a récolté qu'une voix. Mohamed Mbengue, Thierno Fall et le dernier Abdou Diouf se sont donc départagés au second tour qui a vu la consécration du premier nommé...