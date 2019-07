Succession à l'APR : « On demande solennellement au Président de structurer ce parti » (Victor Ndong, APR Benelux)

Après ce dernier mandat de cinq ans, l’Alliance pour la République devrait se trouver un nouveau challenger s’il veut se représenter à de nouvelles élections. Et pour ce faire, il faudra structurer le parti et l’organiser. C’est ce qu’a compris le Chargé de communication de la DSE Benelux, Victor Ndong, qui a demandé solennellement au président Macky Sall de procéder à la structuration du parti », et cela pour qu’il lui survive.