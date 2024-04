Station Total Dalifort : 38 agents risquent de perdre leur boulot

38 agents de la station d’essence Total de Dalifort ruent dans les brancards contre la société d’intérim qui les a embauchés Sen intérim et le gérant de la station. Selon Adama Mbaye employée depuis 2014 comme vendeuse préparatrice, ces employés ont perdu leur poste parce qu’ils ne veulent pas signer de contrat de départ. Ce personnel concerné est pompiste, caissier boutique et restaurateurs.





« Nous travaillons dans les stations TOTAL mais c’est avec une société intérimaire que nous avons des contrats. A la fin de l’année 2023, cette société d'intérim « Sen Intérim » nous a proposé des contrats de départs que nous n’avons ni négociés, ni signés. L’on nous souffle que Total veut renouveler le personnel de la station qui se trouve sur le péage à Dalifort. Moi qui vous parle j’ai fait 10 ans dans cette station », laisse entendre la dame partie en congé de maternité.







Selon Adama Mbaye qui poursuit ses explications, « mon contrat est très clair, (Durée de gestion de la station Total autoroute). Nous sommes au nombre de 38 personnes concernés. Après avoir pris connaissance de ces contrats, nous avons constaté qu’ils veulent nous payer des sommes dérisoires. Moi qui vous parle, il me propose la somme de 325.000 FCFA pour que je quitte et certains qui ont fait 5 ans, on leur propose 200.000 FCFA, 120.000 FCFA et autres. Tout dépend du salaire mensuel de l’employé et du nombre d’années. Tout le monde s’est braqué. Ils ont choisi des gens à notre place. Nous tournons les pouces. Après mon congé de maternité, je devais reprendre mais notre responsable direct continue à me faire courir pour officialiser ma reprise. Ils ne nous ont pas du tout signifié notre licenciement », explique Adama Mbaye au bout du fil.







Nous avons tenté de joindre la société intérimaire concernée « Sen intérim » et le gérant de la station sans suite. Toutefois, nous sommes ouverts pour avoir leur version des faits.