Stage à Malabo : Les Lions ont travaillé les coups de pied arrêtés, l'autre gros point d'interrogation

Les Lions ont effectué leur dernier galop à Malabo, ce mercredi dans l’après-midi. A l’entraînement , sur la pelouse du stade de la capitale équato-guinéenne, les joueurs de Aliou Cissé ont travaillé les coups de pied arrêtés . Ils ont essayé de trouver la clé à leurs soucis et maximisé leur potentiel sur phase statique. Le staff a gardé un peu de temps pour se pencher sur la question des corners, l'autre gros point d'interrogation.

Entre les "chasubles oranges" et les "chasubles verts", on a joué un peu au "à toi, à moi", dans la surface de réparation. A vec l'objectif de jouer au duel et de s'appliquer sur les tirs.