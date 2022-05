Stade Iba Mar Diop : Le « touss » de Youssou Ndour fils de Balla Gaye 1

Plus jeune que son adversaire, Youssou Ndour, fils de l’ancien lutteur Balla Gaye, semble montrer à ses supporters son état de forme physique mais aussi mental. Lors de sa chorégraphie, ce dernier s’est exhibé avec sérénité et confiance en compagnie de son staff et sous le rythme des tambours. Il avait d’ailleurs la faveur des supporters au détriment de son adversaire.