Stade Abdoulaye : Les Égyptiens accueillis par une énorme bronca des supporters sénégalais...

Comme on s'y attendait, Mohamed Salah et l'ensemble de la sélection Égyptienne ont été accueillis dans un stade Abdoulaye Wade extrêmement "hostile." Pour cette seconde manche des matchs de barrages qualificatifs à la prochaine Coupe du monde, les supporters sénégalais ont réservé un comité d'accueil chaud bouillant aux Egyptiens qui n'avaient pas forcément était fair-play avec les Lions, au Caire, où le Sénégal a été battu 1-0.



C'est donc sous une énorme Bronco que Gabaski, Salah, El Nenny et Cie ont fait leur apparition lors de l'échauffement collectif. Le Sénégal doit impérativement s'imposer par deux buts d'écart pour renverser ma tendance et se qualifier.