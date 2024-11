Stabilité dans d’autres secteurs : des hausses modérées

Certains secteurs connaissent une stabilité relative dans l’ensemble des prix. Les prix des “meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer” ainsi que ceux des services de “transport”, “restaurants et hôtels” et “communication” demeurent stables en variation mensuelle. Cependant, sur un an, certains de ces prix ont augmenté, comme les services de “restaurants et hôtels” (+3,2 %) et les “meubles et articles de ménage” (+2,3 %).



En somme, bien que l’inflation continue d’impacter plusieurs secteurs, les prix des biens et services restent relativement modérés. Le mois de septembre 2024 a ainsi vu une légère hausse globale de 0,9 %, mais les comparaisons annuelles révèlent certaines baisses dans des domaines clés, notamment les produits alimentaires et locaux.