Sports : Bientôt des fédérations du sport scolaire, du sport universitaire et de la lutte

Le rapport indique que le ministère envisage de poursuivre les actions, en matière de compétitions internationales, dans le domaine de la formation et des ressources humaines, en matière de gouvernance sportive moderne et celles relatives à la promotion du sport scolaire et universitaire ainsi que du sport à la base.



Ainsi, en perspective de l’exercice 2023, le ministre dira que la priorité sera accordée à l’achèvement des projets en cours, pour davantage doter le Sénégal de capacité à organiser des rencontres sportives internationales majeures, à l’image des phases finales de la CAN de football.