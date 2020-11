Sport : Moussa Mbaye, Directeur de Cabinet du ministère de l'agriculture renonce à sa candidature à la présidence du stade de Mbour...

Depuis quelques mois, le Stade de MBOUR s’est engagé dans un processus de renouvellement de ses instances dirigeantes. Aussi, fort du soutien des supporters, à travers leur comité REUBEUDEUP, nous avons décidé de briguer la présidence, pour avec eux, porter notre cher club vers les cimes du sport sénégalais et africain.



Cet exercice qui entre pourtant dans le cours normal de la vie de toutes les associations sportives a fini par constituer, aujourd’hui, un véritable fardeau pour tous les amoureux du Stade de Mbour en raison des nombreux incidents et péripéties qui l’ont accompagné.



En ce qui nous concerne, nous avons depuis longtemps dénoncé le manque de transparence dans le processus électoral et cela vient d’être confirmé par le retrait dudit processus du représentant de Mbour Justice, pourtant mis à contribution dans le souci d’y remédier.



Ainsi, après concertations avec les supporters du Stade de Mbour et en raison des motifs susmentionnés, nous avons décidé de retirer notre candidature à la présidence du Club.



Néanmoins, nous marquons notre attachement indéfectible au Stade de MBOUR que nous continuerons de soutenir en tant que supporters.

Nous ne saurions terminer sans remercier les Mbouroises et Mbourois de tous bords, qui sans même nous connaitre, ont soutenu notre candidature car attachés aux valeurs d’éthique, d’engagement et de solidarité qui sous-tendent notre projet pour le Stade MBOUR.



MERCI !!!

VIVE LE STADE DE MBOUR !!!





Moussa MBAYE