Souveraineté et sécurité alimentaire : La SEMIG SA réunit ses services autour d’un plan stratégique de développement

Fidèle à sa dynamique de transformation et de consolidation de ses acquis, la Société d’Exploitation du Marché d’Intérêt National et de la Gare des Gros Porteurs (SEMIG SA) a tenu, du 22 au 25 avril 2025 à l’Hôtel Amaryllis de Saly, son deuxième atelier de réflexion stratégique. Cette session s’inscrit dans le cadre de la poursuite des travaux d’élaboration de son Plan stratégique de Développement (PSD), un document structurant devant guider les grandes orientations de l’entreprise pour les années à venir.



Entreprise engagée dans une démarche participative privilégiant la co-construction, l’exercice a mobilisé l’ensemble des directions de la SEMIG SA, appuyées techniquement par les conseillers en organisation du Bureau Organisation et Méthodes (BOM). Ces derniers ont joué un rôle clé dans le pilotage du processus : leur accompagnement méthodologique a permis de structurer les échanges et d’aboutir à des orientations stratégiques pertinentes, alignées avec la vision du Sénégal 2050 en matière de souveraineté alimentaire, de sécurité logistique et de développement économique inclusif.



Cet atelier marque une étape charnière dans la dynamique impulsée par le Directeur général de la SEMIG SA, M. Mamadou Coulibaly, résolument engagé dans la concrétisation d’une vision à long terme pour le développement de l’entreprise, axée sur l’amélioration de la qualité de service et fondée sur l’autonomie financière. Les objectifs ciblés ainsi que l’approche adoptée contribueront à construire un consensus fort autour d’une feuille de route ambitieuse tout en restant réaliste, partagée et portée par une coalition solidaire, avec une attention particulière pour les enjeux d’innovation, de digitalisation, de qualité de service et de soutien aux acteurs de l’écosystème agroalimentaire, pour le grand bénéfice des consommateurs.



La SEMIG SA, à travers la gestion du Marché d’Intérêt National (MIN) de Diamniadio et de la Gare des Gros Porteurs, occupe aujourd’hui une place stratégique dans l’architecture économique du pays. Véritable plateforme logistique, le MIN est un levier essentiel pour structurer les circuits de distribution, réduire les pertes post-récoltes et offrir aux producteurs comme aux commerçants un cadre moderne, efficace et sécurisé pour leurs activités.



En s’inscrivant dans une démarche proactive de planification stratégique, la SEMIG SA réaffirme son ambition de devenir un acteur central du développement économique et social du Sénégal. L’atelier de Saly confirme cette volonté d’adapter en permanence ses services et ses structures aux attentes des usagers et aux priorités de l’État, tout en intégrant les meilleures pratiques de gouvernance et de performance publique.