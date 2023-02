Souveraineté alimentaire/ Le PR Macky Sall : « Nous n’atteindrons nos objectifs qu’en rompant avec nos vieilles méthodes… »

La modernisation dans le secteur de l’agriculture est l’un des défis de l’Etat du Sénégal dans cette deuxième phase du plan Sénégal émergent qui se veut ajusté et accéléré. C’est le souhait ardent du président Macky Sall qui invite les acteurs à utiliser des méthodes modernes pour l’atteinte rapide des objectifs. « Nous n'atteindrons nos objectifs qu'en rompant avec les vieilles méthodes de production. Il fallait, par conséquent, investir durablement dans la mécanisation soutenue de l'agriculture » a déclaré le chef de l’Etat à l’occasion de la cérémonie ce matin pour la réception du matériel agricole dans le cadre du programme exceptionnel « Intermag ».



Ce programme qui a vu l’arrivée ce matin à Dakar de matériels et d’équipements innovants renforçant la politique agricole du gouvernement, permettra au Président Macky Sall de rappeller la pertinence du maintien et de l’entretien de ce matériel : « Le principal défi est de veiller à l'atteinte des cibles dans la distribution, à l'entretien et à la maintenance des équipements. C'est fondamental. Nous ne pouvons engager des investissements aussi importants dans du matériels et des équipements modernes pour les laisser ensuite dépérir avant terme faute d'entretien » a précisé Macky Sall invitant à se mettre à l'abri des aléas du commerce mondial en se débarrassant de l’importation (massive) des denrées de première nécessité. Pour cela, l’urgence est de faire de l’agriculture un pilier essentiel pour se libérer de la dépendance et au plus vite, assurer son autosuffisance alimentaire.