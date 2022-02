Soutien au Président Macky Sall / Bamba Fall se dévoile : « À partir de maintenant je vais travailler pour le Président! »

Bamba Fall, maire de la Médina depuis 2014 suite au rappel à Dieu de Biram Sassoum Sy, a été réélu le 23 Janvier dernier lors des élections territoriales. Toutefois, loin de savourer sa victoire, Bamba Fall s'est dévoilé : ce mandat sera celui du « travail pour le développement du Sénégal ». Pour ce faire, quoi de mieux que de travailler à côté du Chef de l’État Macky Sall?

Cette fois le Bamba « Fall » Macky n’est plus simplement un slogan, mais une réalité.

Tout avait commencé au lendemain du sacre des Lions et du concert organisé sur les allées du centenaire par la Rts et « SD » Consulting le 8 février dernier. Invité à prendre la parole par les médias présents, le maire réélu de la commune de la Médina avait surfé sur la vague de cette victoire qui avait permis de réunir l'opposition et le pouvoir pour « donner des leçons aux hommes politiques ». « Cette belle et historique victoire des Lions de la Téranga doit nous apprendre à nous surpasser et à privilégier le Sénégal au-delà de tout intérêt », avait-il prêché.

L’euphorie de la victoire presque dissipée, Bamba remet ça. D’abord par un appel solennel à ses adversaires et aux populations pour l’intérêt de la Médina. C’était lors de son installation et de celle de sept adjoints municipaux. Il avait invité les acteurs politiques de la commune, toutes obédiences confondues, à se donner la main afin de travailler ensemble pour le développement de la Médina. Un discours consensuel pour un homme qui nous avait habitués à autre chose. Lors de la même cérémonie, il avait par la suite demandé aux membres de l’opposition de rejoindre le président Macky Sall pour l’intérêt supérieur de la nation.

« La coupe d'Afrique des nations a fini de regrouper toutes les sensibilités du pays. Je m'en félicite vivement et je profite de cette occasion pour lancer un appel solennel à toute l'opposition Sénégalaise. Les élections sont derrière nous, j'invite tous les leaders à rejoindre le président Macky Sall pour l'intérêt supérieur de la nation. Car je suis persuadé que chacun de nous a un rôle à jouer pour la construction du pays. Qu'on arrête alors d'instrumentaliser les jeunes. Soyons tous unis derrière nos élus d'opposition comme du pouvoir pour la construction du pays », avait invité le maire Bamba Fall.

Dakaractu voulant avoir le cœur net sur les motivations de ces appels de Bamba Fall, est parvenu à joindre le Maire de la Médina. Et loin de se débiner, il a réitéré ses prises de position. « Je vais rejoindre le Président et travailler à ses côtés parce que c’est le moment », nous a-t-il d’emblée servi. On n’attendait pas mieux. Et le maire de la Médina de poursuivre en exposant ses arguments.

« On fait de la politique depuis des mois, et il y a un moment pour cela et un moment pour travailler. Et on nous a élus pour cela. On ne peut pas travailler sans que le Président nous accompagne et on a vu que le sacre des Lions n’a été possible que parce que tout le peuple sénégalais a fait bloc autour des futurs Champions d’Afrique... »

Selon lui, si dans les communes, l’intérêt de son développement prime sur toute autre considération, cette nécessité de s’unir doit être sacerdotale.

En plus, le Chef de l’Etat Macky Sall, Président en exercice de l’Union Africaine (UA) pour un mandat d’un an, Bamba Fall pense que c’est l’image du Sénégal qui est en jeu. Et cela implique que certaines considérations soient mises de côté pour le seul intérêt du Sénégal. « Et à partir de maintenant je vais travailler pour le Président et je ferai mon possible pour que tous ceux que je pourrais convaincre travaillent pour le Président Sall ».

Pour la reconquête de Dakar, le Président Macky Sall tient là son premier homme...