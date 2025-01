Soutien à Farba Ngom: La commune de OGO (Matam) se joint au combat et alerte sur une tentative de musèlement de leur fils

La commune de OGO dans le département de Matam sort également du silence tout comme les autres jeunes et membres de l’Alliance pour la République. Le but : apporter son soutien total au député-maire des Agnam Farba Ngom qui a été ciblé par la justice dans l’affaire supposée des 125 milliards qui défraient la chronique ces derniers jours. Lors d’une conférence de presse, les militants de la commune de Ogo ont rappelé que leur camarade, au regard de « son parcours politique exemplaire », vont constituer le bouclier face au régime « dictatorial » du tandem Diomaye - Sonko qui selon les républicains de cette commune de Matam, « comptent se débarrasser d’un opposant politique d’envergure ». « Farba Ngom est l’homme à abattre par le président du Parti Pastef, Ousmane Sonko qui, pour rappel, s’est déplacé à Agnam lors de la campagne électorale en déclarant que c’est cette élection législative qui est la dernière pour notre camarade. Nous sommes certains qu’il n’est pas mêlé à une quelconque affaire des 125 milliards. La montagne va accoucher d’une souris car, Farba Ngom n’a jamais gérer un poste de responsabilité à de l’Etat », a lancé Oumar Diallo un des jeunes de la commune qui a procédé à la lecture de la déclaration de soutien à Farba Ngom. Ces membres de l’Alliance pour la République lancent un appel aux forces vives de la nation et alertent sur toute tentative « d’instrumentalisation de la justice ».