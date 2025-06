Soudan: l'ONU met en garde contre les "conséquences désastreuses" de l'escalade des combats

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk s'est alarmé vendredi de l'intensification de la guerre civile au Soudan qui menace d'aggraver le préjudice subi par les populations civiles et le risque d'agressions sexuelles.



Dans un communiqué, il évoque "les conséquences désastreuses de l'escalade des hostilités" dans les régions du Darfour et du Kordofan "où en de multiples endroits, il est fait état de morts parmis les civils, violences sexuelles, kidnappings et pillages".