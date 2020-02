Sortie de l'ancien PM / Pape Diop ‘recadre’ Dionne : "Il a commis une gaffe! Nous sommes en face d'un régime qui cherche à conserver le pouvoir à tous prix en nous prenant pour des demeurés..."

L'actuel secrétaire général de la présidence s'est récemment prononcé sur la question de la limitation des mandats présidentiels en se disant "favorable quant à la réflexion sur cette question".



Le président de la convergence démocratique Bokk Gis Gis qui a reçu ce matin chez lui, le collectif Nio Làank dans la perspective de leurs visites initiées depuis quelques jours en préparation de la grande marche pacifique du 28 février prochain, a répondu à l'ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. « J’ai été choqué quand j’ai entendu l’ancien Premier ministre dire que dans le rapport de l’Ofnac, l’auditeur était un français ».



Plus loin, l’ancien maire de Dakar rectifiera le responsable politique de Gossas qui disait, dans une récente interview, que « la majorité des pays dans le monde ne voit pas leurs mandats présidentiels limités. ».



Selon l’ancien compagnon d’Abdoulaye Wade, « c’est totalement faux car, il y a plus de 120 sur plus de 180 pays où la limitation de mandat est effective ».

Dans ce même ordre d’idées, il dira que des exemples ne devraient pas être pris sur des pays comme la Côte d’Ivoire ou le Cameroun. « Ces deux pays, il faut le préciser, ne sont pas des exemples par rapport à notre pays en matière de démocratie. »



Cette sortie de Mahammed Boun Abdallah Dionne, toujours selon l’ancien maire de Dakar, « prouve encore que le régime est en train de baliser le terrain pour un troisième mandat et vise même plus loin », avertit le libéral.



Il manifestera le soutien de la convergence démocratique Bokk Gis Gis au combat que mène le collectif Nio Laànk, particulièrement pour la libération de Guy Marius Sagna.