Sortie de Sadio Mané sur blessure, Aliou Cissé donne des nouvelles rassurantes...

Remplacé à la 28e minutes de jeu, lors du match contre le Togo, la star Sénégalaise, Sadio Mané a suscité une grosse inquiétude chez les supporters de la sélection nationale.



C'est donc naturellement qu'Aliou Cissé a été interpellé en conférence de presse sur l'état de santé du numéro 10 des Lions sorti prématurément par le sélectionneur. Ce dernier s'est voulu rassurant : " la sortie de Sadio Mané nous a déstabilisée. Avec lui, c'est différent, mais il n'y a rien de grave. On a voulu le sortir pour le préserver..."



Dans un match assez haché, marqué par beaucoup de duels âprement disputés et sur une pelouse peu praticable, la prudence a été privilégiée par le camp sénégalais.



Plus de peur que mal pour l'attaquant des Reds de Liverpool qui doivent suivre ça de très près...