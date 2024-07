Sortie de IMF sur les disparitions de Didier Sambou et Fulbert Sambou: L'étonnement de Mimi Touré!

L'ancienne PM, Aminata Touré s'est étonnée de la réaction de l'ancien Ministre de la justice, Ismaila Madior Fall. " Nous avons entendu avec effarement de la bouche de l’ancien Garde des Sceaux Ismaïla Madior Fall que l’affaire des gendarmes portés disparus Didier Sambou et Fulbert Sambou serait couverte par la loi d’amnistie sur les événements politiques de 2021 et 2023! Ah bon? Ismaïla Madior Fall est mis en demeure hic et nunc d’expliquer aux sénégalais quel est le lien entre la disparition par noyade supposée des deux gendarmes et les événements politiques amnistiés", s'interroge Aminata Touré. Pour cette alliée du Pastef, parti au pouvoir, " voila une raison de plus pour révoquer cette loi d’amnistie qui porte atteinte aux droits des victimes", martèle Mimi Touré, très surprise de la sortie de l'Ancien Ministre Ismaïla Madior Fall, hier sur la 7 TV.