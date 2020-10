Sortie de Cellou Dalein se déclarant vainqueur : stratégie pour mettre la pression sur Alpha Condé ou leçon apprise de 2010 ?

Le leader de l'UFGD, Cellou Dalein Diallo, au lendemain de l’élection Présidentielle en Guinée, s’est proclamé vainqueur de ces joutes électorales. Dans un communiqué, le candidat déjà deux fois malheureux, semble ne pas être prêt à céder une troisième fois, il se dit « victorieux de cette élection dès le premier tour », « malgré les graves anomalies qui ont entaché le bon déroulement du scrutin », a-t-il ajouté. Il a enfin invité tous ses compatriotes « épris de paix et de justice à rester vigilants et mobilisés pour défendre cette victoire de la démocratie ».

Une pression sur son rival Alpha Condé ? Tout semble le démontrer d’autant plus que les tendances sont plus que favorables au candidat du de l'UFGD pour le moment. On s’attend à ce que le camp du candidat du Rassemblement pour le Peuple Guinéen (RPG) réagisse d’un moment à l’autre. Ce qui va tendre encore plus la situation, d’autant que la commission électorale nationale (CENI), dans un communiqué, a invité les uns et les autres « à s’abstenir de donner des résultats tendant à semer la confusion. »

Du côté de Cellou Dalein, ses partisans les plus radicaux eux pensent qu’il faudra apprendre de la leçon de 2010 qu'il était en passe de gagner avec 43,69 % des voix, loin devant Alpha Condé avec 18,25 % des suffrages et « ne pas laisser trop faire ». En effet, Alpha Condé avait été proclamé vainqueur du second tour, organisé quatre mois plus tard. Cette stratégie de confiance paiera-t-elle ? Les résultats définitifs promis en fin de semaine nous le diront.