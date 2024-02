Sortie critique de l’UE contre Macky Sall: Vers une tension entre Dakar et Bruxelles ?

On peut l’appeler « le report » de toutes les incertitudes! L’approbation par la majorité des députés de l’Assemblée nationale de la loi sur le report de la présidentielle du 25 février 2024 suscite l’indignation d’une partie de la population sénégalaise mais également de la communauté internationale. L’Union Européenne, un des « partenaire privilégié » du Sénégal a donné sa position.Dans son communiqué, l’UE appelle les autorités à prendre les mesures nécessaires afin d’organiser l’élection présidentielle le plus rapidement possible, en conformité avec la Constitution du Sénégal et le Protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Aussi, l’institution siégeant à Bruxelles est catégorique sur les droits des citoyens sénégalais qui doivent pouvoir choisir leurs dirigeants politiques par la voie électorale dans le respect de l’État de droit, et dans les délais impartis. Que faudrait-il attendre comme réaction venant des autorités sénégalaises ? Doivent-elles ignorer cette alerte de l’Union Européenne ?Malin Björk, se montre très critique avec le Président Macky Sall (sur la question du report de l’élection présidentielle). Eh Oui! Des inconditionnels, souteneurs du chef de l’Etat ne lui font pas de cadeaux apparemment. « Vice-présidente de l’intergroupe LGBTI au parlement européen, militante homosexuelle assumée et vivant ouvertement avec une conjointe de même sexe » laissent entendre ces voix soupçonnant une attitude provoquée par le refus du Président Sall de légaliser l’homosexualité au Sénégal. Mais est-ce des « insinuations » qui peuvent écarter les motivations qui ont réellement irrité les autorités sénégalaises ? Peut-on s’attendre à une tension entre Dakar et Bruxelles? Les prochaines heures nous édifieront…