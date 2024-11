Sonko à la jeunesse : « Nangu lein Liggey, té boulein Xeep Dara… »

Dans son message adressé à la jeunesse qui a pris d’assaut les vagues vers l’eldorado, Ousmane Sonko invite à se retrousser les manches et à travailler ardemment pour développer le pays. « le changement viendra de la jeunesse. Tous les pays développés ne l’ont pas été en un jour ou en un claquement de doigts. C’est un long processus. Nous devons rester dans ce pays et poursuivre notre politique de changement », a indiqué la tête de liste de la coalition Pastef qui a effectué ce jeudi une caravane dans les localités de Grand Yoff et Parcelles assainies.