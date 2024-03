Sonko-Diomaye / Report de l’élection / Avenir de Pastef : Aziz Zoumarou sans masque…

Il nous a fallu moins de 30 mn d’échanges avec lui pour être informé des actions de l'ex Pastef dans le département de Guédiawaye. Abdoul Aziz Zoumarou, pour ne pas le citer, rassure que le maillage politique de la coalition Diomaye dans la banlieue est déjà fait. L'ex porte-parole de Pastef/ Guédiawaye est même convaincu que le report de l’élection a été orchestré par le camp présidentiel qui est informé de sa défaite face à Bassirou Diomaye Faye.



Dans cette interview, le représentant de la coalition Diomaye àGuédiawaye persiste et signe : « le parti Pastef est plus que jamais soudé. Ousmane Sonko nous a inculqué des valeurs et j’espère que nous allons lui rendre la monnaie car, il mérite bien notre reconnaissance ».