Sondage sur la bonne gouvernance : L’OFNAC et le Gouvernement mal notés ! (StatInfo et Dakaractu)

Selon une enquête réalisée par StatInfo, en collaboration avec Dakaractu, l’OFNAC et le gouvernement ne jouissent pas d’une bonne perception auprès des Dakarois.

La collecte des données s’est déroulée dans la capitale, sur la période du 3 au 9 mars 2018 et a porté sur un échantillon de 1.243 personnes représentatif de la population dakaroise âgée de 18 ans et plus.



Ainsi appelés à donner leur niveau d’adhésion aux assertions « Le gouvernement fait un bon travail » et « L’OFNAC fait un bon travail », les Dakarois dans leur majorité ont exprimé leur désaccord. En effet, 61% ne sont pas satisfaits du travail du Gouvernement et pour l’OFNAC c’est 76%.



De manière plus détaillée, 29% des Dakarois sont « tout à fait en désaccord » avec l’affirmation que « le Gouvernement fait un bon travail » et 33% sont « En désaccord » ; seuls 13% jugent le travail du Gouvernement « Très satisfaisant » et 25% « satisfaisant ».



En ce qui concerne l’OFNAC, les appréciations ont été plus sévères. Il faut noter que seulement 24% sont « En accord » que « L’OFNAC fait un bon travail » dont 5% « tout à fait d’accord ». 45% sont « tout à fait en désaccord » et 31% « en désaccord »...