Son recours rejeté par la Cour suprême : Domingos Simoes Pereira a lâché prise...

En Guinée Bissau, la Cour Suprême a décidé de rejeter le recours du candidat défait aux dernières élections présidentielles.



Les juges de l’instance suprême ont considéré « non fondés » les motifs de sa demande aux fins d’annuler le scrutin du 29 décembre. Commentant cette décision sur RFI, Domingos Simoes Pereira dont la candidature est portée par le Parti africain pour l’Indépendance de la Guinée et du Cap Vert (PAIGC), affirme qu’il ne peut que la respecter même s’il n’est pas d’accord.



L’ancien Premier ministre demande cependant à l’actuel président du pays, Umaro Sissoco Embalo de se conformer à la loi en sachant que sa prise de fonction commence au moment où la Cour suprême s’est prononcée.



Déclaré vainqueur de la présidentielle par les résultats proclamés par la Commission nationale électorale, Umaro Sissoco Embalo qui a participé aux élections sous la bannière du Mouvement pour l’Alternance démocratique groupe des 15 (MADEM G15) n’a pas attendu le verdict de la Cour suprême pour prendre le pouvoir. Il a aussitôt organisé son investiture en février 2020 et a nommé un Premier ministre.