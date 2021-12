Soirée de Gala / 60 ans fédération de judo : Les anciens combattants et dirigeants à l'honneur...

Comme annoncé il y a quelques jours, la Fédération sénégalaise de judo et disciplines associées a célébré en grande pompe ses 60 ans d'existence au King Fahd Palace.



Une soirée durant laquelle plusieurs anciens judokas, dirigeants et arbitres internationaux ont reçu des distinctions pour services rendus à la discipline.



Sous la présence du ministre des sports, Matar Bâ et de l'ambassadeur du Japon au Sénégal, Babacar Wade, le président de la fédération de judo s'est félicité de voir la grande famille du judo réunie le temps d'une soirée...