« Soirée Trap » au Plateau : Lamborghini,Rolls Royce, skunk et tentative de corruption… la folle Soirée de Dame Amar tourne en descente musclée de l’Ocrtis
Une nouvelle fois, son nom refait surface dans une affaire de stupéfiants. Selon le quotidien Libération, le tristement célèbre Dame Amar, déjà condamné dans l’affaire Hiba Thiam, a été interpellé dans la nuit du 1er au 2 septembre dans son appartement cossu du Plateau. L’opération, menée par la Brigade régionale des stupéfiants (Brs) de Dakar, a mis en lumière une soirée clandestine de consommation de drogue, communément appelée « trap ».
 
 Une planque qui mène droit au piège
 
Les enquêteurs de l’Ocrtis, informés de l’organisation d’une soirée alimentée par une importante quantité de drogue, ont mis en place un dispositif de surveillance autour de l’immeuble. Très vite, leur filature a payé. Un premier individu, présenté comme la « garde rapprochée » de Dame Amar, a été cueilli à la sortie. Interrogé, il a mené les policiers droit à l’appartement de son patron.
 
À l’intérieur, Dame Amar (35 ans) n’était pas seul. Il se trouvait en compagnie de sa compagne, la Marocaine Maalaoui Ghita (25 ans), se présentant comme médecin dentiste, mais aussi de Serigne Saliou Fall (36 ans), masseur autoproclamé. Tous deux ont été interpellés sur place.
 
 Drogues, bijoux et téléphones saisis
 
La perquisition a permis de découvrir un arsenal de produits stupéfiants :
•  100 g de skunk conditionnés en deux sachets,
•  10 g de haschisch dans un pot,
•  un joint prêt à l’usage et un broyeur.
 
À cela s’ajoutent neuf téléphones portables, deux chèques de banque, un passeport, ainsi que plusieurs bijoux en or (cinq bracelets et une bague).
 
 Quatre bolides de luxe sous scellés
 
Comme pour accentuer le faste de la scène, les policiers ont mis la main sur quatre véhicules de luxe : une Lamborghini, une Porsche, une Rolls Royce et une Nissan. Un butin qui en dit long sur le train de vie du mis en cause.
 
 Tentative de corruption en direct
 
L’affaire prend une tournure encore plus spectaculaire lorsque Meissa Ngom Ndiaye (46 ans), chauffeur domicilié à la Sicap Foire, se présente sur place sur invitation de Dame Amar. Dans un geste désespéré, il tente de corrompre le chef de la Brs de Dakar en lui proposant 2 millions de Fcfa. Mais la manœuvre a tourné court : il a été arrêté sur-le-champ et l’argent saisi comme pièce à conviction.
 
Vers de lourdes charges judiciaires
 
Tous les interpellés ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention de drogues aux fins d’usage et tentative de corruption d’un officier de police dans l’exercice de ses fonctions.
Mercredi 3 Septembre 2025
Dakaractu



