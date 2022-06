Société / Cri du cœur d’une mère de famille gravement malade : « Je demande de l’aide aux hommes de bonne volonté »

Mère de trois enfants, la cinquantaine, jadis vendeuse qui gagnait dignement sa vie, elle est atteinte par une maladie depuis 2014. Cette mère de famille subit de plein fouet les contrecoups de sa maladie qui, selon elle, l’empêche de travailler et de gagner sa vie. « J’ai trois enfants. Avant c’est moi qui m'occupais d’eux, mais maintenant avec cette maladie, je ne peux plus s’occuper de mes fils, raison pour laquelle je demande de l’aide aux hommes de bonne volonté pour qu’ils me viennent au secours pour me faire soigner. »