Situation politique nationale : Ce qu’Idrissa Seck et Sonko se sont dits

Depuis quelques jours, la vedette du landerneau politique est Idrissa Seck, le président du Conseil économique social et environnemental. L’homme est le sujet principal de tous les débats. Ces activités et ses prises de parole sont scrutées et analysées de partout.





Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Idy aime les énigmes. Son discours prend toujours sa source sur des insinuations, des non-dits et autres devinettes…au point qu’il navigue dans le clair-obscur. Et son comportement de ces temps-ci ne participe pas à éclairer la lanterne des sénégalais sur ses réelles intentions.





Sa récente visite chez Ousmane Sonko est une réalité même si aucune des deux parties n’en a communiqué. D’ailleurs, les deux hommes ont prié ensemble le «Sobh» (prière du matin). Mais diantre ! Que peut-il aller chercher chez le président du parti Pastef ? Quels sujets ont-ils abordé ? Macky était-il au courant de cette visite aux aurores d’Idy chez Sonko ?





De sources concordantes, cette visite du patron de Rewmi à son homologue de Pastef n’est pas anodine. Après analyse de la situation politique actuelle, l’ex-maire de Thiès a pris son bâton de pèlerin pour jouer les médiateurs entre deux acteurs majeurs de la vie politique du Sénégal. Selon nos interlocuteurs, il a beaucoup été question de paix et de stabilité du pays. Idy semble-t-il veut amener Ousmane Sonko à reconsidérer son approche pour que personne n’hérite demain d’un pays déchiré ou en lambeaux. Mieux il souhaite que les deux parties se parlent pour que ce pays soit légué aux générations futures dans le meilleur des états possibles.



En réponse aux préoccupations d’Idrissa Seck, le leader du Pastef a posé un certain nombre de conditions. Car les mêmes sources affirment que Sonko veut que la paix et la stabilité du pays soient préservées. Il a clairement expliqué que pour arriver à cet idéal, il faudrait que tous les jeunes arrêtés soient libérés.



Une deuxième condition a été mise sur la table : la non-participation de Macky Sall à la prochaine élection présidentielle. Enfin Ousmane Sonko réclame l’arrêt de toutes procédures judiciaires ouvertes contre sa personne. Car ; il considère tous ces dossiers comme étant politiques.



D’autres sources généralement bien informées soulignent que les jours qui ont suivi sa visite chez Ousmane Sonko, le Président Macky Sall a reçu Idrissa Seck, probablement pour une audience de débriefing.



Toutefois nos interlocuteurs croient savoir que le Président du CESE a informé le PR de sa visite prochaine chez Ousmane Sonko et aurait d’ailleurs reçu son onction. Le chef de l’état a dit sa disponibilité à ouvrir des pourparlers sur l’essentiel : le Sénégal. D’ailleurs il en a fait état lors de son discours du 3 avril dernier. C’est dire que Macky Sall reste dans les dispositions pour que la paix et la stabilité du pays soient préservées.



Idrissa Seck joue aujourd’hui le rôle de médiateur ou de régulateur pour que le Sénégal ne s’embrase faute de consensus et de dialogue autour des questions essentielles.