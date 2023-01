Situation politique nationale : Aminata Touré appelle à «une mobilisation massive autour d'une plateforme nationale de défense de la démocratie»

Face au contexte politique national un peu tendu au Sénégal ces derniers jours, Aminata Touré a appelé à la mobilisation de tous les citoyens autour d’une plateforme nationale pour défendre la démocratie et préserver les acquis démocratiques. «Je lance un appel à tous les démocrates de ce pays, à tous les hommes, femmes, jeunes, vieux, travailleurs, pères et mère de famille, intellectuels, dirigeants d'entreprises, artistes, société civile et politiciens épris de justice en vue d'une mobilisation massive autour d'une plateforme nationale de défense de la démocratie en vue de préserver nos acquis démocratiques.



Ensemble, défendons notre patrimoine commun, défendons notre réputation et notre image de grande démocratie. Pour ce qui me concerne, je m'engage solennellement à me battre jusqu'à mon dernier souffle et quoi qu'il m'en coûte», a lancé Aminata Touré lors d’une conférence de presse qu’elle a animée ce jeudi après-midi.



Par ailleurs, la candidate annoncée à la présidentielle 2024, lance un appel aux forces de défense et de sécurité. « C'est l'occasion de nous adresser solennellement à nos forces de sécurité qui sont nos enfants, nos frères, nos maris, nos amis, nos voisins pour leur dire qu'ils sont des fils et filles du Sénégal, ce beau pays que nous partageons, pour leur dire qu'ils sont exclusivement au service du peuple sénégalais et pas au service des objectifs crypto-personnels du Président Macky et il en est de même pour tous les corps de l'Etat, notamment la Justice. Comme mère, j'exhorte nos forces de sécurité à préserver la vie et la sécurité de tous nos citoyens et en toutes circonstances», conclut Aminata Touré...