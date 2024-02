Situation politique au Sénégal : L’ancien PM Aminata Touré a reçu le représentant spécial du SG des NU pour l’Afrique de l’Ouest

Dans le cadre de ses activités de bons offices relatives à la situation politique du Sénégal, le représentant spécial du secrétaire général des nations unies pour l’Afrique de l’Ouest a rencontré l’ancien premier ministre Aminata Touré. Les échanges entre la présidente de MIMI 2024 et Simão ont porté sur les récents développements politiques. Leonardo Santos Simão a reitéré le soutien des NU pour la cohésion sociale et la consolidation de la démocratie au Sénégal. Pour sa part, l’ancien Premier ministre marque toute sa reconnaissance aux Nations Unies, sa détermination à travailler pour un Sénégal démocratique.





« J’ai eu le plaisir de recevoir aujourd’hui le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et du Sahel et nous avons largement échangé sur la situation nationale et le rôle important de l’ONU dans l’enracinement de la Démocratie et de l’Etat de Droit » a rappelé Aminata Touré.