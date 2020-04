Situation nationale du COVID-19 : D'où viennent les quinze nouveaux cas contacts ?

Les services du ministère de la Santé ont fait le point du jour sur les nouvelles contaminations au COVID-19. De cette communication, il est ressorti que 15 cas contacts sont revenus positifs des 195 tests réalisés. Sur la base de la plateforme mise en place par le ministère de la Santé pour suivre l'évolution de la maladie par zone, Dakaractu peut affirmer que ces quinze nouveaux cas viennent des régions de Dakar, de Tambacounda et de Louga.



À Dakar, les districts Dakar-Ouest et Dakar-Sud ont chacun enregistré un nouveau cas contact. Idem pour Yeumbeul, Mbao et Guédiawaye.



Dans la région de Tambacounda, c'est Goudiry qui enregistre 6 nouveaux cas, c'est à dire les personnes qui étaient en contact avec le marabout contaminé par le chérif mauritanien. À Louga, le cas communautaire qui a été décelé ces derniers jours a contaminé 4 personnes de son entourage...