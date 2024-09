Situation financière du pays : Ousmane Sonko accuse : « Le régime du président Macky Sall a menti au peuple… aux partenaires pour tripatouiller les chiffres. »

« Le régime du Président Macky Sall a menti au peuple, a menti aux partenaires pour tripatouiller les chiffres. » « C'est une gravité extrême… », a martelé le Premier ministre Ousmane Sonko, après l'exposé de la situation fait par le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr.



« Nous avons mené pendant dix courtes et longues années le combat contre le régime de Macky Sall ». Même si nous soupçonnons et si nous avons quelques éléments de preuve que la situation du pays n'était pas au beau fixe, nous étions loin d'imaginer que la situation était catastrophique. (…) Nous avons promis d'amener le pays au sommet, a fait savoir le Premier ministre Ousmane Sonko face à la presse, ce jeudi.



Ainsi, poursuit-il, « ce que le ministre vient de nous dire, c'est que les autorités que nous avons remplacées ont menti au pays, ont menti aux partenaires en donnant des données falsifiées, des chiffres erronés ».



« La dette publique qui est 10 points plus élevée que ce qui a été annoncé et de manière constante de 2019 à 2023. » La tendance a pris un départ un peu plus tôt… Le régime du Président Macky Sall a menti au peuple, a menti aux partenaires pour tripatouiller les chiffres. C'est une gravité extrême… a martelé le chef du gouvernement.



« Les partenaires avaient accepté que le Sénégal puisse aller en terme de levée de fonds, ce qui a été autorisé pour les 4 premiers mois de l'année 2024 malgré l'élection présidentielle prévue », a déploré le PM, qui tire ainsi une conclusion de la situation actuelle.