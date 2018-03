Situation des sénégalais de la Diaspora : L'AJMS très préoccupée, réclame justice

L'Association des Journalistes en Migration et Sécurité du Sénégal exprime sa forte préoccupation par la situation difficile que traversent ces derniers temps les Sénégalais de la diaspora. En effet, l'AJMS fait cas notamment du meurtre de compatriotes sénégalais en Italie et en Espagne.

« Mambaye Ndiaye, un émigré, dont le seul tort était de gagner dignement sa vie en faisant de la vente à la sauvette, serait mort "d'une crise cardiaque"(version des autorités espagnoles), à la suite d'une course poursuite avec les policiers espagnols. Alors qu’on n’a pas fini de pleurer la mort de Mambaye Ndiaye, l'AJMS apprend aujourd'hui la mort d'un autre sénégalais du nom d’Ousseynou Mbaye. Ce dernier aurait reçu un projectile de la police espagnole. Un drame qui survient près d’une dizaine de jours après le meurtre d’Idy Diène en Italie par un membre de l'extrême droite » lit-on sur leur note

L'AJMS, qui s'incline devant la mémoire de ces victimes, dénonce vigoureusement ces actes ignobles et s’insurge du silence de nos autorités face à ces drames que vivent ces Sénégalais de la Diaspora. Ces Sénégalais qui, rappelle t-elle, contribuent considérablement dans l'économie sénégalaise avec plusieurs centaines de milliards transférés chaque année. L'AJMS interpelle les autorités étatiques à veiller sur la sécurité des Sénégalais de l'extérieur tout en les invitant à suivre de près ces affaires pour que toute la lumière soit faite et que justice soit rendue aux victimes.