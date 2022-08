Situation à l'hôpital Le Dantec : les interrogations de Guy Marius Sagna qui annonce une manifestation samedi prochain.

Guy Marius Sagna, nouvellement élu député, lors d’un face à face avec la presse à Dakar, s'est interrogé sur les conséquences à venir au niveau de l’hôpital Aristide Le Dantec.



« Les travailleurs, les prestataires et les contractuels de l’hôpital Aristide Le Dantec vont être payés comment les prochains mois ? Cette question est d’autant plus sérieuse qu’aucun travailleur n’a encore reçu d’affectation. Les patients atteints de cancer vont devenir quoi ? Si l’hôpital Aristide Le Dantec est fermé, comment vont faire les malades ? »



À en croire, le nouveau député, les malades et leurs accompagnants continuent de payer pour des actes médicaux qu’ils ne reçoivent pas.



Il a annoncé dans la foulée une manifestation pour samedi prochain. « La précipitation de Macky Sall et son gouvernement met en danger des vies humaines. C’est pourquoi nous allons descendre sur le terrain pour faire face à ce régime, samedi prochain », a déclaré Guy Marius Sagna.