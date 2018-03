Sit-in de l'opposition : Abdoul Mbaye charge Macky et Aly Ngouye Ndiaye

Venu rendre visite au khalife général de Léona Niasséne à l'occasion de la Ziarra, le président de l'ACT, Abdoul Mbaye, s'est prononcé sur le sit-in avorté de l'opposition. " Avorté, non ! Il y a eu manifestation. Il y a eu violation de la Constitution, même si on se réfugie derrière l'arrêté. La manifestation est libre et je crois qu'avant cette manifestation, démonstration avait été faite par l'opposition qu'elle n'est pas dans cette logique de violence, qu'elle est plutôt dans une logique consistant à se faire entendre. On regrette évidemment la répression policière. On a l'impression qu'ils étaient pressés de casser l'opposition, de lancer du gaz lacrymogène et j'ai même appris que quelques enfants avaient considérablement souffert ", dira l’ex-Premier ministre.



" C'est triste, c'est vraiment regrettable. Mais ceci dit, c’est à la dimension de ceux qui nous gouvernent, et j'évoque par-là que le ministre de l’Intérieur ne sait pas encore ce qu’est être un ministre de la République. C'est à la mesure également de la dimension du chef de l'État qui considère que, pour gouverner, il est obligé de casser l'opposition et de mettre en œuvre des mesures qui ont un caractère dictatorial", accuse le banquier.