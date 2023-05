Sit-in à Excaf Telecom : les travailleurs du groupe réclament 24 mois d’arriérés de salaire.

Les travailleurs du groupe Exacf sont une fois de plus dans une colère noire contre leur directeur général.

Ils se sont réunis, ce mardi 2 mai 2023 devant les locaux de la boite, pour statuer sur la situation délétère qui prévaut au sein du groupe et réclamer leur dû.

Ils revendiquent le paiement intégral des arriérés de salaire qui varient de 03 à 24 mois pour certains, ainsi que le versement des cotisations sociales à l’IPRES et à la caisse de sécurité sociale.

En effet, depuis plusieurs mois, la situation entre les travailleurs d’Excaf, de DTV, de la division TNT et la direction s'est dégradée suite à des retards de paiement de salaire à un point tel que la boîte est menacée de liquidation judiciaire.

Selon les employés de la boîte, la direction s’était pourtant engagée à satisfaire leurs revendications légitimes, mais jusque-là, le directeur en particulier, n’a fait aucun effort...