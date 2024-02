Sit-In devant les locaux de Walfadjri: La police lance des grenades lacrymogènes pour disperser la foule

Le sit-in organisé devant les locaux du groupe Walfadjri, a été arrêté par les forces de l'ordre quelques minutes après le démarrage. En effet, en soutien aux responsables du groupe Walfadjri dont la licence a été retirée par le ministre de la communication, des télécommunications, du numérique, Me Moussa Bocar Thiam, beaucoup de citoyens sénégalais, se sont donnés rendez-vous après la prière de 14h, ce vendredi 9 février 2024. Des échauffourées ont éclaté entre la police et des jeunes qui étaient venus soutenir la chaîne Walf Tv. Les manifestants sont pourchassés jusque dans les locaux de Walfadjri et dans les rues de Khar Yalla et Derklé.