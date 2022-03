Sindia : le maire Thierno Diagne placé sous mandat de dépôt

Le maire de Sindia en garde à vue depuis hier a écopé d’un mandat de dépôt. Une histoire d’escroquerie foncière présumée l’a mis dans ces sales draps. Dakaractu a tenté d’en savoir plus. Et selon les derniers développements de l’affaire, c’est une plainte visant le Chef de village de Nguerigne, un petit village côtier près de Ngaparou qui est à l’origine de cette affaire. Et d’ailleurs 12 personnes présumées mêlées dans l'affaire qui ont été aussi entendues et sont toujours en garde à vue.

Du côté de la mairie de Sindia, tout est à l’arrêt. Même le service minimum n’est pas assuré. Les visages semblent tristes en ces durs moments pour le maire de la commune.