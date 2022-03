Sindia : convoqué à la Gendarmerie depuis 18h, le maire Thierno Diagne en détention ?

Le maire de Sindia Thierno Diagne dans de sales draps ? Trop tôt pour le dire, mais les échos qui proviennent de cette zone et le concernent laissent présager le pire pour lui. En effet selon des indiscrétions de « Dakaractu » ce dernier est en détention à la brigade de gendarmerie de Saly. En effet, aperçu sur les lieux depuis 18 heures, l’édile a finalement été retenu sur les lieux. Pour combien d’heures encore nous ne saurions le dire, mais retenez simplement que le maire est trempé fréquemment dans des manipulations foncières douteuses qui lui vaut d’être souvent cité dans la presse. Et le cas le plus patent reste l’affaire Ndengler qui avait opposé l'homme d'affaires sénégalais Babacar Ngom à des paysans. Le maire de Sindia avait été au centre de l’affaire pour avoir attribué ces terres au patron de la Sedima. Nous y reviendrons.