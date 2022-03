Sindia- Une victime de Thierno Diagne parle : « J’ai acquis avec délibération 6 hectares pour 35 millions devant témoin, je n’ai plus revu le maire… »

Le maire de Sindia Thierno Diagne a été cueilli par la gendarmerie hier. En garde à vue, l’édile aurait trempé dans des transactions foncières douteuses. La presse dans sa livraison du jour indiquait que cette affaire qui lui vaut ses déboires était une grosse arnaque foncière qui portait sur 1,7 milliard de francs CFA au préjudice de la Fondation Sonatel et qui avait fait l’objet d’une enquête de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC).

Dakaractu a réussi à contacter une autre de ses victimes ce matin.

Michel Delat, un Belge établi dans la commune, a en tout cas aussi fait les frais du maire faussaire. Il a affirmé avoir connu Thierno Diagne entre 2009 et 2015. Souhaitant acquérir un terrain dans la commune suffisamment important pour pouvoir regrouper de nombreuses activités et ainsi faire une offre de services aux plus grands nombres, mon souhait étant de trouver 10 hectares mais seuls 6 ont pu être achetés avec mes fonds propres. Il aurait avec délibération du conseil municipal obtenu 6 hectares pour 35 millions devant témoin.

Situé d’une part juste à côté de la réserve d’animaux de Bandia, mais également à l’entrée de la région de Mbour/Saly situé sur l’axe principal avec une excellente visibilité, le terrain était idéalement placé.

Et c’est là que va débuter sa galère.

En effet, lors du nettoyage du terrain, M Delat s'est ainsi rendu compte qu’il n’était pas le seul attributaire de l’espace. En effet, alors qu’il voulait céder une partie, environ un hectare a un partenaire pour faire une ferme et une station d’essence, il s’est rendu compte de la duperie dont il a été l’objet.

« Entre rendez-vous ratés et fausses promesses » avec le maire Thierno Diagne pour mettre la main sur ses papiers, il ne l’a d’ailleurs plus revu depuis cette date. Il déposera sa première plainte à Mbour en 2015. Mis devant le fait accompli, le maire aurait voulu fuir, assure M Delat.

Aujourd’hui, le maire Thierno Diagne entre les mains des forces de l’ordre, et un de ses nombreux plaignants demande juste que justice soit faite.