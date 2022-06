Signature de Partenariat : Air Sénégal associe son image à celle de Sadio Mané et le désigne comme son Ambassadeur.

« Je ferai de mon possible pour rendre ce partenariat fructueux et dynamique. J’ai plus de projets pour Bambali, la Casamance et le Sénégal » C'est en ces mots que Sadio Mané a démontré son engagement à faire son maximum pour que cette alliance signée entre lui et Air Sénégal SA soit un réel succès.



Ce partenariat dont les clauses s’articulent essentiellement autour de l’« esprit Téranga », marque l’aboutissement d’un long processus sur lequel les deux parties ont travaillé pendant des mois.

Désormais, l'artiste du ballon rond portera désormais des maillots avec le drapeau du Sénégal sur lequel il y aura une photo d’avion où il est inscrit « Sénégal » tout court.



En effet, Ibrahima Kane, le Directeur Général de Air Sénégal, de préciser que ce partenariat est motivé par une volonté très forte de Sadio Mané qui a clairement montré que cette compagnie lui appartient. L'attaquant vedette Sadio Mané l'a relancé plusieurs fois pour témoigner sa volonté de porter tout ce qui peut valoriser le nom du Sénégal.



« J’ai l’habitude de voyager, mais je garde de belles expériences avec Air Sénégal. C’est un excellent produit, une bonne qualité de services, c’est l’esprit Téranga. Air Sénégal est une fierté. C’est donc un honneur pour moi que nos images soient associées », a exprimé le joueur Mané...