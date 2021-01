Sidath Sarr, entraineur US Gorée : « On n’a pas été bon… Pikine a été plus réaliste »

Rien ne va plus pour l’US Gorée qui démarre le championnat sur un rythme inquiétant. Suite à leur défaite subie ce dimanche contre l’AS Pikine (3-1) lors de la 2ème journée de ligue 1. Pour l'entraîneur des insulaires, Sidath Sarr, son équipe qui compte déjà deux défaites, n’a pas été bonne.

Après avoir ouvert le score, les Goréens ont complètement sombré, a-t-il regretté. « Certes, il y a des regrets car après avoir emballé le match et mené au score, on a laissé beaucoup d’espace. On n’a pas été bon quand on menait au score de même que nous avons été menés… Marquer un but à l’extérieur n’est pas facile surtout contre l’AS Pikine. On aurait dû essayer de conserver notre avantage. » Une gestion défaillante de la partie qui finira par leur échapper avec deux buts encaissés coup sur coup en fin de première mi-temps.



Sidath Sarr estime que les Pikinois ont fait preuve de plus d’expérience. « Pikine a bien lu le match. En procédant par des attaques placées, ils ont réussi à mettre un premier puis un deuxième but avant de tuer le match. Ils ont été plus réalistes… Ils ont joué sur des coups.»



Déjà en position inconfortable, au fond du classement, Gorée semble renouer avec ses habitudes de la défunte saison. « C’est regrettable de perdre de la sorte. On essaie de dérouler un bon jeu. Mais il faut avoir le courage de dire qu’on pas été bon. Sur les deux matches, on ne méritait pas de gagner… Ce que l’équipe montre lors des entraînements et pendant la préparation qu’on a faite, on n’arrive pas à le reproduire en match officiel », s’est désolé Sidath Sarr.