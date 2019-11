Sibeth Ndiaye dénigre le port du voile : « Il est en lien avec quelque chose qui tient de l’ordre de l’oppression de la femme… »

Le port du voile fait rage en France actuellement. Plusieurs élus de la République ont dénigré le port de ce bout de tissu que beaucoup apparente à un signe de radicalisation religieuse. Interrogée sur la question, la sénégalaise Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement Français, invitée des Matins de France Culture, a une appréciation assez équivoque. Sur une question ayant trait à « l'Islam et la République », elle a indiqué que selon elle l'Islam est une religion qui est compatible avec les valeurs républicaines. « Moi, je le crois très profondément. Qu'il puisse y avoir du dévoiement, qu'il puisse y avoir des gens qui font un pas de côté et parfois un très gros pas de côté qui les mène vers la radicalisation, il faut le condamner, mais l'Islam est profondément compatible avec les valeurs de la République », a-t-elle dit. Mais a-t-elle poursuivi, « est-ce qu'une femme voilée est compatible avec les valeurs de la République ? Mon sentiment personnel, c'est que le voile est plutôt en lien avec quelque chose qui tient de l'oppression de la femme. C'est ma conviction de féministe », dira-t-elle.

« Mais je sais aussi, parce que j'ai vécu très longuement en Seine-Saint-Denis, où vous avez une communauté musulmane importante, je sais aussi qu'il y a des femmes qui ne le ressentent pas comme tel. Quel est mon devoir politique ? C'est de m'assurer que les femmes qui font le choix de porter le voile, le font en toute liberté. Et donc je crée les conditions à l'école de l'apprentissage des valeurs républicaines. Et les femmes qui font ce choix là le font en conscience parce que c'est leur choix. Mais ça, je veux m’en assurer. Je veux être certaine qu'elles ne sont pas contraintes », dira-t-elle.

Sibeth Ndiaye, pour rappel, est la fille de Farah Ndiaye, membre fondateur et ex nº2 du Pds et de Mireille Ndiaye, haute magistrate sénégalaise, Présidente de la chambre pénale de la Cour de cassation du Sénégal, puis présidente du Conseil constitutionnel de 2002 à 2010.