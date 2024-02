Le chef de l’Etat, Macky Sall a annoncé, hier, lors de l'ouverture du dialogue avec les forces vives de la nation sa volonté de présenter au conseil des ministres de ce mercredi une loi d’amnistie sur les faits liés aux manifestations de 2021 et 2024.Cette loi, dit-il sera transmise à l’Assemblée Nationale après son adoption. Ce que n’admet pas le directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama.

Pour Seydi Gassama « la loi d’amnistie de Macky Sall n’a qu’un seul but, accorder l’impunité aux auteurs d’homicides, d’actes de torture et de mauvais traitements contre des manifestants ».