Session ministérielle de la COP 25: le MEDD pour la mise à disponibilité de ressources financières adéquates pour la mise en œuvre des CDN et des Plans Nationaux d’Adaptation



Abdou Karim Sall, le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD), à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la session ministérielle de la cop 25 à Madrid, a rappelé la nécessité de la mise à disponibilité de ressources financières adéquates et accessibles prévues par le mécanisme financier de la convention, y compris le Fonds vert climat pour la mise en œuvre des CDN et des Plans Nationaux d’Adaptation. Aussi dira-t-il, notre pays soutient l’application du prélèvement de 5% dans les mécanismes de marchés prévus par l’article 6, afin de financer les efforts d’atténuation et d’adaptation des pays en développement. Il a enfin rappelé l’attachement de notre pays au respect des règles de transparence prévues par l’Accord de Paris.



Lors de son discours, le ministre a aussi révélé à l’assemblée composée des ministres en charge du secteur, la place de choix réservée à la question des changements climatiques, notamment à travers le PSE vert dans la phase 2 du Plan Sénégal Emergent (PSE).