Services rendus à la nation: le PR Macky Sall élève au grade de l’ordre national du lion des personnalités distinguées.

Le Chef de l’Etat, Macky Sall a décoré à titre exceptionnel, ce 30 mars, des sénégalais qui se sont distingués dans leurs catégories socio-professionnelles respectives. Ils ont reçu au palais de la République les décorations de l’ordre national du lion, la plus haute distinction. Le président Macky Sall a rendu un hommage mérité à ces dignes fils du pays pour services rendus à la nation.







Le Chef de l’Etat, Grand maitre de l’ordre a entamé les décorations avec Abdoulaye Daouda Diallo, président du Conseil Économique Social et Environnemental (Cese). Il s’en est suivi plusieurs dignitaires du régime qui ont rendu service à la république. De hautes personnalités, acteurs au développement, chefs religieux, personnels de santé, artistes, sportifs entre autres.



Le personnel de l’équipe médicale de l’hôpital militaire de Ouakam qui a réussi la première transplantation rénale a également été élevé au grade de l’ordre national du lion.



Les récipiendaires ont tous reçu les hommages du président de la République pour ce qu’ils ont fait pour la nation sénégalaise. Ils ont à l’unanimité témoigné leur satisfaction et leur reconnaissance.



« C’est une satisfaction pour avoir été choisi parmi des milliers de sénégalais. C’est un sentiment d’un devoir accompli qui m’anime. Il était important pour nous que la République reconnaisse les efforts que nous avons consenti pour aider ce pays à se construire . », a commenté le Secrétaire général de l’UNSAS, Mademba Sock.



« C’est une reconnaissance de la nation envers nous les artistes. On est très heureux. Si la nation reconnaît ce qu’on a fait c’est une marque de reconnaissance extraordinaire. », a soutenu pour sa part l’artiste chanteur, Oumar Pène.



« Nous avons été très honoré de l’invitation que monsieur le président de la république nous a adressé. Il nous a honoré et gratifié et il nous a aussi élevé à certains rangs de la vie civile et active. Nous rendons grâce à Dieu et le félicitons. », a déclaré après sa décoration le coordinateur général de la Commission Nationale de Concertation sur le Croissant Lunaire (CONACOC), imam Oumar Diène.



« Nous remercions très sincèrement le président de la république pour l’honneur qu’il nous fait en nous décorant dans ce grade de l’ordre national du lion. », a indiqué le ministre conseiller, Hamidou Kassé.



« C’est un honneur que je partage avec tous les agents de la RTS et toute la population de la commune de Wakhinane Nimzat. Être décoré comme officier dans l’ordre national du lion c’est un honneur extraordinaire. », a soutenu le directeur général de la RTS, Racine Talla.







C’est une centaine de personnalités qui ont été honorées. Parmi elles, des ministres et anciens ministres à l’image de Aliou Sow, Ousmane Ngom, Mbaye Ndiaye, Augustin Tine, Mouhamadou Makhtar Cissé, Seydou Guèye, Aïssata Tall Sall pour ne citer que ceux-là ont reçu leurs distinctions. Des artistes, sportifs, communicateurs traditionnels comme Youssou Ndour, Viviane Chidid, Mbaye Guèye Faye, Souleymane Faye, Ismaela Lo, Baba Maal, Coumba Gawlo Seck, Moustapha Guèye, Hyacinth Ndiaye dit Manga 2, Oumar Bao Jr, Alassane Ndour, Moustapha Dieng, El Hadji Bécaye Mbaye, El Hadji Mbaye Pékh, Aziz Mbaye, entre autres ont eux aussi été élevé au grade de l’ordre national du lion.